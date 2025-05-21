Грозит ли Европе «брюквенная зима» из-за антироссийских санкций?

Идея европейского и, прежде всего, германского реваншизма за 1945-й год может очень дорого обойтись не только Украине и России, но и самому Старому свету, который, производя пушки, может в итоге остаться без масла.
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