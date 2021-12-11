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На Ямале назвали победителей конкурса эссе «Мой опыт общения в социальных сетях»

На Ямале назвали победителей конкурса эссе «Мой опыт общения в социальных сетях»

В Заксобрании ЯНАО подвели итоги окружного конкурса эссе «Мой опыт общения в социальных сетях». Идея конкурса родилась по итогам круглого стола, который прошел в Международный день защиты детей и был посвящен защите подростков от сетевых угроз.

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