Теннисистка Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

TASS/JOHN G. MABANGLO/EPA 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла спортсменку из Польши, вторую ракетку мира Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.
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