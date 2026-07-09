Главой СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда ЛНР

Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи, экс-председателя Беловодского районного суда Луганской Народной Республики Александра Горенко по ч.
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