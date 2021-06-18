Моргенштерн через суд намерен добиться снятия запрета на въезд на Украину

Российский рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, подал иск в суд Киева против Службы безопасности Украины (СБУ), рекомендовавшей Минкультуры Украины включить музыканта в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.