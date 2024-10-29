На Украину засобирались перебежчики из КНДР. В Китае уверены: Они хотят вести психологическую войну

В КНР объявили, что сотни северокорейских перебежчиков желают попасть на Украину. Появилась информация о том, что почти две сотни северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, хотят попасть на Украину.
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