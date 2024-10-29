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На Украину засобирались перебежчики из КНДР. В Китае уверены: Они хотят вести психологическую войну

На Украину засобирались перебежчики из КНДР. В Китае уверены: Они хотят вести психологическую войну

В КНР объявили, что сотни северокорейских перебежчиков желают попасть на Украину. Появилась информация о том, что почти две сотни северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, хотят попасть на Украину.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хватит  уже нести  бред про воинов  КНДР  на  фронте  в РФ. Глупо  это.
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