Русская весна
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Русская весна

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Украина должна защищать Данию, если Трамп попытается забрать Гренландию военным путём — киевские СМИ

Украина должна защищать Данию, если Трамп попытается забрать Гренландию военным путём — киевские СМИ

Украина должна защищать Данию, если Трамп попытается забрать Гренландию военным путем, пишут киевские СМИ.

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Комментарии
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Eduard
Должна? Иди сам и защищай губашлеп Квартальный!
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22 час.
Eduard
Данию никто спрашивать не будит,просто заберут.Пусть в Копенгагене скачут!
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22 час.
Валентин Воробьев
укропия настолько могучая что ли, чтоб защитить этих прочих датчан?
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5 час.

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