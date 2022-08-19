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Халява, хлопцы. Как Европа излечила граждан Украины от желания работать

Халява, хлопцы. Как Европа излечила граждан Украины от желания работать

Участники ярмарки вакансий для украинских беженцев. Украинский кризис, помимо всех других проблем, столкнул европейцев с совсем уж неожиданным обстоятельством — нехваткой рабочих рук.

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