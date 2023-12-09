Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли самого высокого уровня закрытия с начала 2022 года

Американские фондовые индексы закрылись ростом в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq достигли самых высоких уровней закрытия с начала 2022 года после того, как сильный отчет о занятости в США усилил оптимизм инвесторов по поводу мягкой денежно-кредитной политики ФРС.

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