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В Советском районе Орла появится водопроводная сеть за 438 млн рублей

В Советском районе Орла появится водопроводная сеть за 438 млн рублей

Администрация Орла объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на разработку проектной документации с прохождением госэкспертизы и по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловского области».

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