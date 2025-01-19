В Советском районе Орла появится водопроводная сеть за 438 млн рублей

Администрация Орла объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на разработку проектной документации с прохождением госэкспертизы и по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловского области».
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