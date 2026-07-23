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СК: усиление связей с СНГ компенсирует отказ Запада в выдаче преступников

СК: усиление связей с СНГ компенсирует отказ Запада в выдаче преступников

В Калининграде 23 июля руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по региону Дмитрий Канонеров проинформировал о системных проблемах с экстрадицией преступников из недружественных государств.

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