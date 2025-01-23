Россиян предупредили о новом росте цен. Что подорожает?

В России ожидается повышение цен на овощи и фрукты, включая импортные, к весеннему периоду. Особенно это коснется таких продуктов, как огурцы и помидоры, выращивание которых в открытом грунте в это время года еще не началось.
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