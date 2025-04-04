Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента

Конституционный суд Южной Корей единогласно утвердил импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Он отстранил его от должности из-за попытки введения военного положения в стране и постановил провести внеочередные выборы президента.
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