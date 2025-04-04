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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента

Конституционный суд Южной Корей единогласно утвердил импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Он отстранил его от должности из-за попытки введения военного положения в стране и постановил провести внеочередные выборы президента.

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