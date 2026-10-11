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Мировое обозрение

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Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда

Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с решительным осуждением нападения на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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