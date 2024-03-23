Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счёт для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в Крокус Сити Холле

Компания СберМаркет запустила бесплатную доставку в Москве 23 и 24 марта, чтобы поддержать клиентов. Сбер выражает глубокие соболезнования семьям погибших 22 марта во время теракта в Крокус Сити Холле в Подмосковье.
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