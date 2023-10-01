POSTAL: Brain Damaged выйдет на PS5 и PS4 в 2023 году Бумер-шутер POSTAL: Brain Damaged выйдет на PlayStatio...

POSTAL: Brain Damaged выйдет на PS5 и PS4 в 2023 годуБумер-шутер POSTAL: Brain Damaged выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4 в 2023 году, сообщили издатель Running With Scissors, издатель и разработчик Hyperstrange и разработчик CreativeForge Games.
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