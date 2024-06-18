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Строительство завода металлоконструкций на Преображенке-2 начнется в 2027 году

Строительство завода металлоконструкций на Преображенке-2 начнется в 2027 году

Самарская область продолжает активно развивать свою экономику. Так, между правительством региона и инвестором уже подписано соглашение о строительстве нового завода металлоконструкций в логистическом парке "Преображенка-2".

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