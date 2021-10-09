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Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

Сбор урожая зерновых и других культур в России, несмотря на пандемию, сохраняется на высоком уровне. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе видеопоздравления в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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