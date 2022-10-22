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Морошкин о произвольной Бойковой и Козловского: «Александра любит классическую русскую литературу, она знает сюжет и как нужно себя преподносить»

Хореограф Николай Морошкин рассказал о новых программах Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.  В короткой программе фигуристы катаются под композицию Hit the Road Jack, в произвольной – под саундтрек Дарио Марианелли для фильма «Анна Каренина».

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