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Чемпионат мира по водным видам спорта-2023. Китай победил в медальном зачете, Австралия – 2-я, США – 3-и

Соревнования проходили без участия российских спортсменов. Чемпионат мира по водным видам спорта-2023 Фукуока, Япония Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего) 1.

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