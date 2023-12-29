Венесуэла начнет учения из-за британского корабля в Гайане

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время новогоднего приветствия боливарианских вооруженных сил, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión, распорядился начать военные учения вооруженных сил страны в восточной части Карибского бассейна в ответ на приближение британского корабля HMS Trent к берегам Гайаны.
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