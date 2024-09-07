Harry Potter: Quidditch Champions: Обзор лучшего симулятора квиддича Полтора года назад фан...

Harry Potter: Quidditch Champions: Обзор лучшего симулятора квиддичаПолтора года назад фанаты «Гарри Поттера» получили шикарный подарок — судя по продажам Hogwarts Legacy, за все эти годы поклонники не растеряли любовь к франшизе.
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