Алеутский каяк или лодка-перевертыш

Эскимосы на каяках. Рисунок П. Павлинова из набора открыток «Лодки народов мира» Но на следующей полянебайдара стала местами садиться на мельи из воды выдавались стебли травы, камышей,тростника вокруг прежнего озерка.
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