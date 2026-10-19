Джален Рейнольдс в среднем набирал 19 очков и совершал 4 подбора за матч. Уэнделл Грин отличался результативностью — в среднем 26,5 очков при 4 подборах и 4,5 передачах за игру.
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