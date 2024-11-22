Семьи участников СВО познакомят с экспозицией фестиваля «Золотая черепаха»

В Москве проходит связанный с дикой природой фестиваль под названием «Золотая черепаха». Организаторы предусмотрели еженедельные познавательные экскурсии, в которых принимают участие биологи и профессиональные фотографы.
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