Полицейские доказали вину жителя Красноярска, обвиняемого в незаконном обороте около 90 кг наркотиков, реагентов и прекурсоров

В апреле 2022 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению крупных партий синтетического наркотика, которая находилась в одном из гаражей Октябрьского района.
В апреле 2022 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению крупных партий синтетического наркотика, которая находилась в одном из гаражей Октябрьского района.
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