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Добрый Мир

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«Баллистика!» После трагедии в Учкуевке в Севастополе началась «новая жизнь»

«Баллистика!» После трагедии в Учкуевке в Севастополе началась «новая жизнь»

Сегодня 413 прочитали О севастопольской Учкуевке во всех уголках Земли узнали неделю назад, когда над головами мирно отдыхающих людей разорвалась боевая ракета, и огромный пляж окропился кровью ни в чем не повинных людей.

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