Сати Казанова рассказала, почему не называет имя и не показывает лицо дочери

Сати Казанова заявила, что не раскрывает имя дочери из-за традиций Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Певица Сати Казанова рассказала, почему не показывает лицо и не раскрывает имя дочери, которая появилась на свет в прошлом месяце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии