Сати Казанова рассказала, почему не называет имя и не показывает лицо дочери

Сати Казанова заявила, что не раскрывает имя дочери из-за традиций Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Певица Сати Казанова рассказала, почему не показывает лицо и не раскрывает имя дочери, которая появилась на свет в прошлом месяце.