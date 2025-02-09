Информация официально не подтверждена.Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире интернет-канала PolitWera сообщил, что в американских лабораториях, расположенных возле границ Брянской и других российских областей, разрабатывалось биологическое оружие, направленное против славянских народов.
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