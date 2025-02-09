Информация официально не подтверждена.Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире интернет-канала PolitWera сообщил, что в американских лабораториях, расположенных возле границ Брянской и других российских областей, разрабатывалось биологическое оружие, направленное против славянских народов.