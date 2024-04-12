Приметы и поверья на 13 апреля 2024 года помогут узнать, какую погоду стоит ожидать в будущем Administrator13 апреля 2024 года – день, богатый приметами и поверьями, уходящими корнями в давние времена Киевской Руси и связанный с празднованием дня Ипатия Чудотворца.