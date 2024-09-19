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Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в США

Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в США

Бывший американский лидер, кандидат на должность главы государства от Республиканский партии Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Соединенные Штаты.

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