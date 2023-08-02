Что это, если не угасание Запада?

Когда пишешь о проблемах Запада, некоторые люди тут же начинают ёрнически вспоминать, что нам уже давно говорят о загнивании Запада, да что-то он всё никак не загнивает, а проблемы есть, вроде как, только у России.
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