Путин посетил ростовский штаб ВС России

Президент России Владимир Путин побывал в штабе вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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