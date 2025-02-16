Келлог: ЕС не будет участвовать в переговорах по реалистическим соображениям

Спецпосланник президента США Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский союз не должен участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине по реалистичным соображениям.
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