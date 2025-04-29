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Спички - не игрушка

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Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов

Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов

ИГОРЬ  ЛИСИН Власти Киргизии, складывается ощущение, что с цепи сорвались. За последние несколько дней Государственный комитет национальной безопасности провёл серию арестов людей, связанных с Россией или являющихся русскими по этническому происхождению.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
очень давно! ...позавчера!
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