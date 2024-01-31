Chainlink разработает индекс доходности DeFi

Сеть децентрализованных оракулов Chainlink (LINK), нашла новое применение своим нодам. Внедренные на различные блокчейны, они будут давать достоверную, независимую информацию по ведущим протоколам кредитования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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