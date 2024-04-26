Свершилось чудо: хама, оскорбившего девушек в Челябинске, отправят на Родину

Геннадий Бережнов

Согласитесь, все же могут когда хотят. Судья человек и у него свои понятия. А когда есть возможность принять не правильное решение, есть суд высшей инстанции он может изменить решение. Главное в том что тот судья не несёт никаких нареканий. Он имеет право принять своё решение. Тем более в законе от 2-5 или от 5-10 лет. А это окно на все финансовые ухищрения и другие приёмы.