Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свершилось чудо: хама, оскорбившего девушек в Челябинске, отправят на Родину

Свершилось чудо: хама, оскорбившего девушек в Челябинске, отправят на Родину

# Чернильница   Друзья, это будет очень короткая, но тем не менее очень приятная заметка.

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Комментарии
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И
Искандер
&quot;Свершилось чудо&quot;. Ключевое слово - ЧУДО. А чудом должно быть пребывание такой сволочи в России.
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14 час.
Иван Ребров
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13 час.
Геннадий Бережнов
Согласитесь, все же могут когда хотят. Судья человек и у него свои понятия. А когда есть возможность принять не правильное решение, есть суд высшей инстанции он может изменить решение. Главное в том что тот судья не несёт никаких нареканий. Он имеет право принять своё решение. Тем более в законе от 2-5 или от 5-10 лет. А это окно на все финансовые ухищрения и другие приёмы.
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10 час.

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