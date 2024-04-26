# Чернильница Друзья, это будет очень короткая, но тем не менее очень приятная заметка.
Свершилось чудо: хама, оскорбившего девушек в Челябинске, отправят на Родину
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И
Искандер
"Свершилось чудо". Ключевое слово - ЧУДО. А чудом должно быть пребывание такой сволочи в России.
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14 час.
Иван Ребров
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13 час.
Геннадий Бережнов
Согласитесь, все же могут когда хотят. Судья человек и у него свои понятия. А когда есть возможность принять не правильное решение, есть суд высшей инстанции он может изменить решение. Главное в том что тот судья не несёт никаких нареканий. Он имеет право принять своё решение. Тем более в законе от 2-5 или от 5-10 лет. А это окно на все финансовые ухищрения и другие приёмы.
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10 час.
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