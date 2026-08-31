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Иркутск Сегодня

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Игорь Кобзев проверил готовность школ Ангарска к новому учебному году и оценил ход капремонта кадетского корпуса

В преддверии Дня знаний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совершил рабочую поездку в Ангарский городской округ, где проверил готовность образовательных учреждений к началу учебного года.

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