Только что в час ночи по местному времени в Котли, Азад Кашмир, были слышны громкие удары. Пакистанские СМИ сообщают, что обстрел индийских вооруженных сил разрушил мечеть в Котли, в контролируемом Пакистаном Азад КашмиреVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.