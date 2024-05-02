По словам экс-депутата Рады и нациста Игоря Мосийчука, российские военные провели разминирование границы с Сумской областью, чтобы уступить место своим диверсионно-разведывательным группам и штурмовым бригадам из России.
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