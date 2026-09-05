Пишет иконы и счастлива в одиночестве: Проклова рассказала о жизни на пенсии

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила 73-летие 2 сентября. К этому рубежу она подошла счастливым человеком, который живет жизнью своей мечты.
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