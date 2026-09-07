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Мирра Андреева – 5-я в рейтинге фаворитов US Open у букмекеров. Соболенко – 1-я, Швентек – 2-я, Гауфф – 3-я

Букмекеры обновили котировки на итоги US Open. Мирра Андреева – единственная россиянка, оставшаяся на турнире.

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