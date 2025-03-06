Депутат Кулиева рассказала о порядке получения компенсации за школьную форму

Член комитета Госдумы Василина Кулиева сообщила РИА Новости, что вопросы компенсации затрат на школьную форму для многодетных и малоимущих семей решаются на уровне регионов, которые устанавливают критерии для ее получения.
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