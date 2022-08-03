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Как чувствует себя и чем занимается Валерий Тодоровский после ухода из жизни жены Евгении Брик

Как чувствует себя и чем занимается Валерий Тодоровский после ухода из жизни жены Евгении Брик

Жена Валерия Тодоровского ушла из жизни 10 февраля. После смерти Евгении Брик 60-летний режиссёр решил взять паузу в работе.

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