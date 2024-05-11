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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко о Терентьевых: «Если обратятся, буду рад чем‑то помочь. Но они опытные ребята, справятся»

С этого сезона лыжники будут тренироваться в группе Егора Сорина. «Если обратятся, буду рад чем‑то помочь.

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