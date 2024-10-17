Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пить кефир

Отказаться от употребления продукта нужно людям с непереносимостью лактозы и аллергией на казеин Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов стоит при непереносимости лактозы, а также аллергии на молочный белок казеин, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.