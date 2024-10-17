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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пить кефир

Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пить кефир

Отказаться от употребления продукта нужно людям с непереносимостью лактозы и аллергией на казеин Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов стоит при непереносимости лактозы, а также аллергии на молочный белок казеин, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

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