Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пить кефир

Отказаться от употребления продукта нужно людям с непереносимостью лактозы и аллергией на казеин Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов стоит при непереносимости лактозы, а также аллергии на молочный белок казеин, заявила РИА Новости гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
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