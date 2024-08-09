Махинации с выводом за рубеж более 3 млрд рублей выявлены в КЧР

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Карачаево-Черкесии выявлены махинации, которые совершались при заключении контрактов на покупку пряжи, швейных машин и оборудования с выводом за границу более 3 миллиардов рублей.
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