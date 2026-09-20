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В кастрюльке

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Никаких яиц, молока и разрыхлителя: секрет идеального сливочного печенья к чаю из 3-х ингредиентов

Никаких яиц, молока и разрыхлителя: секрет идеального сливочного печенья к чаю из 3-х ингредиентов

Вкусное печенье оказывается можно приготовить всего из 3-х продуктов. Все необходимое для десерта к чаю уже есть в холодильнике.

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