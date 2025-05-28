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Путин заявил, что Евразия должна стать пространством мира и стабильности

Путин заявил, что Евразия должна стать пространством мира и стабильности

Евразийский континент должен стать пространством мира и стабильности. Об этом 28 мая заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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