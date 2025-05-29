Не отдых, а пытка: с чем столкнулись российские туристы, когда выбрали пляжи Азовского моря Ольга БезродняяОтдых на Азовском море, который всегда славился своими теплыми водами и спокойной атмосферой, в этом году обернулся для одной российской семьи настоящей катастрофой.